WordРress. Создать Drop Down Menu (для таксономии)

На сайте заданы несколько пользовательских таксономий при включенном ЧПУ:

актеры, режиссеры, страна, год.

Необходимо создать для каждой таксономии DD меню (при помощи form, select, option).

По умолчанию, в каждом меню должно показываться название таксономии (label).

При выборе определенного значения в одном из меню, при переходе на соответствующую

страницу в видимом поле меню должно остаться соответствующее значение, то есть

если мы выбрали в меню "год" - 2008 год, то при переходе на соответствующую страницу

в этом меню должно остаться значение "2008 год".

Таксономии созданы таким образом (в файле functions.php):

add_action( 'init', 'create_my_taxonomies', 0 );

function create_my_taxonomies() {

register_taxonomy( 'year', 'post', array( 'hierarchical' => false, 'label' => 'год', 'query_var' => true, 'rewrite' => true ) );

register_taxonomy( 'country', 'post', array( 'hierarchical' => false, 'label' => 'страна', 'query_var' => true, 'rewrite' => true ) );

register_taxonomy( 'director', 'post', array( 'hierarchical' => false, 'label' => 'режиссер', 'query_var' => true, 'rewrite' => true ) );

register_taxonomy( 'actors', 'post', array( 'hierarchical' => false, 'label' => 'актеры', 'query_var' => true, 'rewrite' => true ) );

}

Сам смог сделать меню пока так:

function the_dropdown_taxonomy($taxonomy) {

$id = "{$taxonomy}-dropdown";

$js =

SCRIPT;

echo $js;

$terms = get_terms($taxonomy);

echo "";

echo '';

foreach($terms as $term) {

echo '";

}

echo "";

}

add_action('init','jquery_init');

function jquery_init() {

wp_enqueue_script('jquery');

}

вот - watchonliner.ru (сайт в разработке)

Но это не устраивает, т.к.:

1) нужно чтобы в меню по умолчанию отображались "label"

2) при переходе на выбранный пункт любого из меню,

выбранный пункт должен остаться по умолчанию в том меню

из которого был выбор.

Буду рад любым предложениям.