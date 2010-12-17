WordРress. Создать Drop Down Menu (для таксономии)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка120 просмотров

На сайте заданы несколько пользовательских таксономий при включенном ЧПУ:

актеры, режиссеры, страна, год.

Необходимо создать для каждой таксономии DD меню (при помощи form, select, option).

По умолчанию, в каждом меню должно показываться название таксономии (label).

При выборе определенного значения в одном из меню, при переходе на соответствующую

страницу в видимом поле меню должно остаться соответствующее значение, то есть

если мы выбрали в меню "год" - 2008 год, то при переходе на соответствующую страницу

в этом меню должно остаться значение "2008 год".

Таксономии созданы таким образом (в файле functions.php):

add_action( 'init', 'create_my_taxonomies', 0 );

function create_my_taxonomies() {

register_taxonomy( 'year', 'post', array( 'hierarchical' => false, 'label' => 'год', 'query_var' => true, 'rewrite' => true ) );

register_taxonomy( 'country', 'post', array( 'hierarchical' => false, 'label' => 'страна', 'query_var' => true, 'rewrite' => true ) );

register_taxonomy( 'director', 'post', array( 'hierarchical' => false, 'label' => 'режиссер', 'query_var' => true, 'rewrite' => true ) );

register_taxonomy( 'actors', 'post', array( 'hierarchical' => false, 'label' => 'актеры', 'query_var' => true, 'rewrite' => true ) );

}

Сам смог сделать меню пока так:

function the_dropdown_taxonomy($taxonomy) {

$id = "{$taxonomy}-dropdown";

$js =

SCRIPT;

echo $js;

$terms = get_terms($taxonomy);

echo "";

echo '';

foreach($terms as $term) {

echo '";

}

echo "";

}

add_action('init','jquery_init');

function jquery_init() {

wp_enqueue_script('jquery');

}

вот - watchonliner.ru (сайт в разработке)

Но это не устраивает, т.к.:

1) нужно чтобы в меню по умолчанию отображались "label"

2) при переходе на выбранный пункт любого из меню,

выбранный пункт должен остаться по умолчанию в том меню

из которого был выбор.

Буду рад любым предложениям.

JavaScriptjQuery
14 лет назад
oz-style
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перепрограммирование

    $1000

    И так мне нужен программист который сможет перенастроить программу букмекерской конторы под меня. Чтобы от них приходили LIVE ставки и линии. Отчёт для кассира и всё такое. Программа просит пароль ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создания Городского портала

    Здравствуйте! Имеется готовый дизайн, от рисованные все страницы, городского портала. Нужно реализовать функционал. Подробнее в ТЗ, ТЗ в прикрепленном файле. Наша компания работает без предоплаты так как имеет не один горький опыт с ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно дописать javascript

    Нужно дописать скрипт. Ссылка с демо-страницей http://artstroy*com*ua/one/ (вместо * - точки ) Как видно, ниже представлено поле "Другие изображения товаров" Нужно сделать так, чтобы туда подгружались другие ...

    JavaScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевести сайт на Joomla

    Перевести сайт aeper.ru на Joomla последней версии, установить последний VirtueMart, и подготовить из существующего прайса шаблон для выгрузки в каталог VirtueMart Пост оплата Яндекс деньгами, на пластиковую карту (если вы в России) или нал ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Парсер кинопоиска для DLE

    Нужен парсер для кинопоиска. На основе ДЛЕ.. такие уже существуют но уж слишком тяжелые, давят на систему. На основе тех парсеров что уже были написаны для ДЛЕ, я бы хотел бы парсер но только ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дописать функционал магазина на PHPShop

    Есть интернет-магазин велосипедов. У каждого велосипеды может быть несколько характеристик, например: производитель (scott, trek и пр.) тип (женский\мужской\детский ....) тип2 (горный\дорожный\bmx и т.п. цвет (белый\черный, и т.д. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка социальной части проекта

    Доработка программирования на сайте biofarm.artjoker.com.ua Необходимо разобратся в коде сайта. Внести доработки. Поскольку проект развивается, необходима постоянная поддержка. Доработки: 1. Когда человек зарегился и может создавать блог и посты у него вверху появляется ссылка ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад