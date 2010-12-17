И так мне нужен программист который сможет перенастроить программу букмекерской конторы под меня. Чтобы от них приходили LIVE ставки и линии. Отчёт для кассира и всё такое. Программа просит пароль ...
WordРress. Создать Drop Down Menu (для таксономии)
На сайте заданы несколько пользовательских таксономий при включенном ЧПУ:
актеры, режиссеры, страна, год.
Необходимо создать для каждой таксономии DD меню (при помощи form, select, option).
По умолчанию, в каждом меню должно показываться название таксономии (label).
При выборе определенного значения в одном из меню, при переходе на соответствующую
страницу в видимом поле меню должно остаться соответствующее значение, то есть
если мы выбрали в меню "год" - 2008 год, то при переходе на соответствующую страницу
в этом меню должно остаться значение "2008 год".
Таксономии созданы таким образом (в файле functions.php):
add_action( 'init', 'create_my_taxonomies', 0 );
function create_my_taxonomies() {
register_taxonomy( 'year', 'post', array( 'hierarchical' => false, 'label' => 'год', 'query_var' => true, 'rewrite' => true ) );
register_taxonomy( 'country', 'post', array( 'hierarchical' => false, 'label' => 'страна', 'query_var' => true, 'rewrite' => true ) );
register_taxonomy( 'director', 'post', array( 'hierarchical' => false, 'label' => 'режиссер', 'query_var' => true, 'rewrite' => true ) );
register_taxonomy( 'actors', 'post', array( 'hierarchical' => false, 'label' => 'актеры', 'query_var' => true, 'rewrite' => true ) );
}
Сам смог сделать меню пока так:
function the_dropdown_taxonomy($taxonomy) {
$id = "{$taxonomy}-dropdown";
$js =
SCRIPT;
echo $js;
$terms = get_terms($taxonomy);
echo "";
echo '';
foreach($terms as $term) {
echo '";
}
echo "";
}
add_action('init','jquery_init');
function jquery_init() {
wp_enqueue_script('jquery');
}
вот - watchonliner.ru (сайт в разработке)
Но это не устраивает, т.к.:
1) нужно чтобы в меню по умолчанию отображались "label"
2) при переходе на выбранный пункт любого из меню,
выбранный пункт должен остаться по умолчанию в том меню
из которого был выбор.
Буду рад любым предложениям.
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