Доработка каталога статей, Дизайн, Верстка

Нужно доработать каталог статей то-есть добавить пару страниц, несколько блоков для инфы, возможность блокировки по URL EMAIL IP из админке и ротатор банеров. Сделать 1 уникальный дизайн, шаблон дизайна имеется но хочется уникума + вестка. И 7 дизов по шаблону каталога за отдельную плату.

От вас срок и цена

Скрипт каталога прилагается

Код открытый