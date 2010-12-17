Шаблон Black&White (http://demo.gavick.com/joomla15/oct2010/), cms Joomla Версия 1.5.22 Что нужно сделать? 1.Сделать верхнее меню с закругленными углами для всех браузеров (в Мозиле и Хроме работает, в остальных нет. 2.Сделать подложку названий боковых модулей ...
Доработка каталога статей, Дизайн, Верстка
Нужно доработать каталог статей то-есть добавить пару страниц, несколько блоков для инфы, возможность блокировки по URL EMAIL IP из админке и ротатор банеров. Сделать 1 уникальный дизайн, шаблон дизайна имеется но хочется уникума + вестка. И 7 дизов по шаблону каталога за отдельную плату.
От вас срок и цена
Скрипт каталога прилагается
Код открытый
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