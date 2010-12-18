Установка скрипта почтового рассыльщика. Срочно

Срочно требуется специалист, имеющий опыт установки/настройки скриптов для массовой рассылки.

У нас большие базы подписчиков, собранные на добровольной основе, НЕ спам. Нужно найти и установить на хостинг скрипт для массовой рассылки. Требования к скрипту:

- стабильная работа скрипта на больших объемах баз (сотни тысяч);

- возможность линейной рассылки (все подписчики, добавляющиеся в базу при уже запущенной рассылке получают выпуски, выходящие в данный момент, а не сначала серии) и возможность задать, с какого письма серии новый подписчик будет получать рассылку;

- возможность создавать несколько рассылок от разных отправителей;

- возможность редактирования полей From, Reply-To и Return-Path и priority в рассылаемых письмах;

- поддержка форматов письма plain text и HTML, корректный вид писем во всех почтовиках и браузерах;

- адресная рассылка (вставка имени получателя в поле To и текст писем);

- поддержка возможности привязки файлов к письму;

- возможность управления подписчиками подпиской\отпиской (желательно путем отправки письма на специально отведенный для этого ящик, чтобы можно было отследить отписавшихся);

- мониторинг рассылки, возможность просмотра логов и получение отбоев о недоставке и спам-отбоев на выделенный ящик;

- возможность выхода рассылки в заданную дату и время;

- открытый код, возможность корректировки скрипта

- работа под серверами *nix.