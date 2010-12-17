Надо сграбить форум

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки265 просмотров

Добрый день!

Задание простое - Надо ограбать один форум и закачать на новый домен, сменить даты, имена юзеров, изменить адреса ссылок на мои, убрать все внешние ссылки и подписи (желательно, можно тупо рандромные).

Желательно все это поставить на обычный бесплатный форумный движок.

Пишите вашу асю и цену.

Спасибо!

14 лет назад
retasort
Лыканов 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров