Изменить отображение фотографий в фотогалерее

Здраствуйте!

Имеется проект www.prohand.ru/prohand_23.11.10/index.php

У каждого участника имеется фотогалерея его работ.

И каждый участник может грузить фотку любого формата, главное не более 7 мб.

так вот это нормально, но если участник загружает какую то большую фотку, например с разрешением 2000*3000 то JS просмотрщик фоток показывает ее в полном размере, мой JS просмотрщик фоток в галереи показывает фотки в полном их размере...

Мне необходимо чтобы мой уменьшал размеры изображения если изображение больше 600*800 допустим и показывал его, тоесть он его уменьшал и отображал , но не обязательно чтобы на самом сервере это изображение менялась, главное чтобы изображение просто влезало в экран нармально..

Либо же необхоидимо сделать так, чтобы у мя на сервер загружались изображения и уменьшались если они больше 600*800 допустим....

При этом необходимо сохранить аспекты изображений..

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