Разработка интернет-приложения

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Закрыт3 заявки151 просмотр

Нужен программист на PHP, my SQL и желательно знающий, что такое криптопровайдер, для разработки интернет-приложения . Оплата по договоренности

PHPSQL
14 лет назад
a_rivonosov
Андрей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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