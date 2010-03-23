Логотип для ИТ фирмы

Задание Дениса было довольно непростым, но работа с ним - очень плодотворной и веселой:) Это очень внимательный заказчик, дающий всегда четкие корректировки, помогающий всем, чем возможно. Всегда был на связи, работу оплатил точно в срок. Мне действительно понравилось работать с ним, поэтому просто не могу не порекомендовать его всем !