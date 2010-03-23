Логотип для ИТ фирмы

$40
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Завершен20 заявок387 просмотров

Уважаемые господа профессионалы!

Требуется разработать логотип richsolutions на сайт richsolutions.ru и на основании его сделать визитку. И то, и другое желательно в векторном виде.

Тематика сайта разработка ПО, системная интеграция и т.д. (одним словом IT).

Буду рад рассмотреть Ваши предложения. Жду эскизы на почту [email protected].

15 лет назад
Denis_Gudim
Денис 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
15 лет назад
$40
2 дня
Ольга поразила меня своим талантом очень тонко чувствовать желания заказчика и мастерски воплощать их в своих работах. Бесмысленно искать лучшего дизайнера на данном форуме, однозначно, это Ольга! Желаю всем плодотворных и взаимовыгодных проектов с этим художником!
Задание Дениса было довольно непростым, но работа с ним - очень плодотворной и веселой:) Это очень внимательный заказчик, дающий всегда четкие корректировки, помогающий всем, чем возможно. Всегда был на связи, работу оплатил точно в срок. Мне действительно понравилось работать с ним, поэтому просто не могу не порекомендовать его всем !

Заявки фрилансеров

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
15 лет назад