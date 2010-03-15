Несложный логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт7 заявок154 просмотра

ТЗ в файле. Логотип достаточно простой. Заказчика выбираю по наименьшей цене, поэтому, прошу указывать цену и контактные данные(это уже у себя в инфо), или же пишите ПС.

15 лет назад
Mann
34 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nofate35
Дима 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

nofate35
Дима 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

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