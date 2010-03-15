Уважаемые фрилансеры! Необходим срочно логотип для компании "First restaurants". First restaurants это ресторанный холдинг объединяющий в себе сеть ресторанов различных направлений(пивные рестораны,бары,японские рестораны).Это демократичные стильные рестораны. Логотип должен хорошо смотреться ...
Несложный логотип
ТЗ в файле. Логотип достаточно простой. Заказчика выбираю по наименьшей цене, поэтому, прошу указывать цену и контактные данные(это уже у себя в инфо), или же пишите ПС.
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