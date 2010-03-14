Уважаемые фрилансеры! Необходим срочно логотип для компании "First restaurants". First restaurants это ресторанный холдинг объединяющий в себе сеть ресторанов различных направлений(пивные рестораны,бары,японские рестораны).Это демократичные стильные рестораны. Логотип должен хорошо смотреться ...
Логотип для рекламного агентства
Рекламное агентство "Мандарин" (Украина). Требования к логотипу:
- 2 варианта - рус. + англ
- теплые цвета (красно-оранжево-золотистый) - не больше 3х цветов
- растительно-восточная тематика
- простой и понятный силует (без теней, загогулинок и загадочных непонятных символо-образов)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки63 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $70
5D Кинотеатру на ВВЦ нужен новый логотип. Логотип, который выразит все эмоции и новые ощущения, которые получают на наших сеансах посетители – яркий, динамичный и необычный! Ультрадинамическое шоу "Стереопанорама" 5D на ...Логотипы и Знаки69 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен профессиональный, очень качественный Логотип для существующего сайта, также сроки очень поджимают. Обращаться только настоящим дизайнерам!!!Завершен15 лет назад
- $40
Уважаемые господа профессионалы! Требуется разработать логотип richsolutions на сайт richsolutions.ru и на основании его сделать визитку. И то, и другое желательно в векторном виде. Тематика сайта разработка ПО, системная ...Завершен15 лет назад
- $10
Просто и красиво. Знак+надпись. Размер 468х60.Завершен15 лет назад
- $10
Знак+надпись уместить на 468х60Логотипы и Знаки14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Нужен логотип 468х60Завершен15 лет назад
- $10
Нужен логотип компании. Что то простое(временно), для регистрации у партнера.Завершен15 лет назад
Необходимо разработать логотип для фирмы под названием - topteaminvestment фирма занимается недвижимостью и инвестициями.Закрыт15 лет назад
- $25
Шапка для форума Вебмастеров. Должны быть изображены деньги, сео оптимизация, вообще всё что связано с интернет заработком, и продвижением сайтов. Размеры 420х120Завершен15 лет назад