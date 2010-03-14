Логотип для рекламного агентства

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт1 заявка385 просмотров

Рекламное агентство "Мандарин" (Украина). Требования к логотипу:

- 2 варианта - рус. + англ

- теплые цвета (красно-оранжево-золотистый) - не больше 3х цветов

- растительно-восточная тематика

- простой и понятный силует (без теней, загогулинок и загадочных непонятных символо-образов)

15 лет назад
erg2
44 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

museDS
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$35
7 дней

Заявки фрилансеров

museDS
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад