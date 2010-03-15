Логотип, фирменый стиль+дизайн сайта

1.Необходим логотип и фирменый стиль для закрытого клуба.

фирменный стиль не обязательно( можно только логотип), но желательно.

Сделать конкурс не могу, т.к. клуб закрытый, и предоставление информации в открытом виде нежелательно, но всем желающим попробовать сделать эту работу отправлю необходимую информацию.

Общение через аську, е -mail, телефон.

Оплата наличными, если Киев, переводом если Украина, Вебмани если другая страна.Либо вариант безопасной оплаты через этот сайт.

Работа может делаться отдельно от дизайна сайта.

2. Нужен дизайн для сайта. Только дизайн, элементы дизайна.

Сайт будет делаться на ucoz.ru по одному из их шаблонов. Нужно полностью сделать дизайн для выбраного шаблона ucoz. Подстановкой ваших элементов дизайна в шаблон будет заниматься другой человек. От Вас требуется только подбор и дизайн, т.е. фон,шапка, элементы меню, шрифты и т.д. Шаблон еще не выбран, подходящих много, но есть общая идея как это должно выглядеть и чем сайт будет наполнен. Выбор шаблона ucoz, согласно наших требований по наполняемости, тоже предоставлен Вам.

Тематика та же. Закрытый клуб. Вся информация про сайт, пожелания, требования и т.д. через аську, е -mail, телефон.

Оплата наличными - если Киев, переводом - если Украина кроме Киева, Вебмани - если другая страна. Либо вариант безопасной оплаты через этот сайт.

Работа может делаться отдельно от логотипа.