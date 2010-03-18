Сделать логотип для магазина светильников

$15
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Завершен2 заявки202 просмотра

Логотин для магазина светильников

15 лет назад
badmaiden
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

atoll
38 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
10 баллов. Жаль тут нет оценки выше. Работа сделана отлично и быстро, предоставлено много вариантов. Теперь знаю к кому всегда можно обратиться за логотипом и всем советую =)
Анастасия приятный человек и порядочный заказчик. Вносила разумные правки по ходу работы. Оплата выполнена моментально и полностью. Советую!

Заявки фрилансеров

atoll
38 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад