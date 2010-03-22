Разработка логотипа для сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен29 заявок439 просмотров

Требуется разработка логотипа для интернет-магазина настольных игр.

Цвета: зеленый и оранжевый на белом фоне (примерно такие: ffa500 и 09ff00). Главное, чтобы они хорошо сочетались.

Логотип должен отражать основное направление деятельности магазина: настольные игры.

15 лет назад
mosquito2k
Александр 
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
15 лет назад
$20
2 дня
Безусловно талантлива и профессиональна.
Своевременная оплата ,четкое задание ,приятное общение - заказчик отличный ,рекомендую как порядочного и вежливого в общении человека.

Заявки фрилансеров

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
15 лет назад