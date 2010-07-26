От вас требуется размещать новости в количестве 45 штук в день. Простой копипаст. Оклад 1000 рублей в месяц.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется контент менеджер на выполнение разовых работ по наполнению сайтов и интернет магазинов.
Работы много!
обязанности:
наполнение карточек товаров (ищем в инете, или иногда в предоставляемых каталогах или сайтах-производителях)
наполнение сайтов материалами
приветствуется опыт копипаста с добавлением "продающего текста-предложения"
оплата*:
частями (например за каждые 100-200 карточек), можно по предоплате**
постфактум - по заполнению всего проекта
+ бонусы особо вежливым и качественным исполнителям а также ОТЗЫВЫ на проектах (гарантирую)!
цены:
1 карточка - в среднем 3-8 руб
1 опубликованная статья - 2,5-3 руб
в зависимости от сложности и требуемого качества, а также вашего профессионализма
основные критерии к исполнителю:
СВЯЗЬ - аська, почта, скайп - НЕ ТЕРЯТЬСЯ, предупреждать и информировать
СРОКИ - за срыв сроков более чем на 1день - штраф в размере 10% от суммы за каждый просроченный день. Если просрочка более 5 дней - оплата аннулируется, и данный исполнитель попадает в черный список, в дальнейшем НЕ работаем!
на сегодня актуальны следующие объемы:
www.so.zakrepi.ru - наполнение каталога товаров - спецодежда и обувь (ок.800 товаров)
www.sad.zakrepi.ru - наполнение каталога товаров - садово огородная техника и инструменты (более 1500 товаров)
www.specturizm.ru - наполнение каталога товаров рыболовные товары, а также туристическое снаряжение итп (ок 12 тыс позиций - планируем начать в конце августа)
и еще на разработке 2 магазина - там также наполнение
еще раз - РАБОТЫ МНОГО!
ищу тех кто умеет правильно выстраивать свою работу, требует адекватной оплаты (а не 20 рублей за карточку при объеме свыше 10 тыс ... вам никто не заплатит200 тыщ за наполнение, поверьте ))) ну по крайней мере МЫ)
* оплата производится электронно (вебмани, яд), или наличкой при нахождении в г.Тюмень или г.Екатеринбург, возможен безналичный расчет
**предоплата - только исполнителям, с которыми я уже работал, или у которых хороший рейтинг на проекте
свои предложения, пожелания, угрозы - можно отправлять мне в почту - vdv0510 [собачка] gmail.com, или писать в аську или скайп (см.профиль)
СПАСИБО за внимание!
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