Требуется контент-менеджер в интернет-магазин цифровой техники. Вам предоставляется список товаров, а вы в свою очередь ищете к каждому товару описание на сайте-производителе и Яндекс-Маркете. Также нужно добавить фото разного размера. Ничего сложного нет, рерайт не нужен, только простой копипаст. Главное - внимательность. Стоимость 1 товара - 10 рублей. При постоянном сотрудничестве будете получать бонусы, при условии, что не будет ошибок. Работа предоставляется еженедельно.