Контент-менеджер в интернет-магазин

$100
Наполнение сайтовЗакрыт25 заявок567 просмотров
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Требуется контент-менеджер в интернет-магазин цифровой техники. Вам предоставляется список товаров, а вы в свою очередь ищете к каждому товару описание на сайте-производителе и Яндекс-Маркете. Также нужно добавить фото разного размера. Ничего сложного нет, рерайт не нужен, только простой копипаст. Главное - внимательность. Стоимость 1 товара - 10 рублей. При постоянном сотрудничестве будете получать бонусы, при условии, что не будет ошибок. Работа предоставляется еженедельно.

13 лет назад
vlallex
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранные исполнители
laj
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$1
Sulla
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
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Mad
47 летГрузия
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2 года назад
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