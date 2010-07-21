Требуется контент-менеджер в интернет-магазин цифровой техники. Вам предоставляется список товаров, а вы в свою очередь ищете к каждому товару описание на сайте-производителе и Яндекс-Маркете. Также нужно добавить фото разного размера. Ничего сложного нет, рерайт не ...