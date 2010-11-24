Помощник контент-менеджера (новостной портал)

$30
Наполнение сайтовЗакрыт12 заявок380 просмотров
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От вас требуется размещать новости в количестве 45 штук в день. Простой копипаст. Оклад 1000 рублей в месяц.

13 лет назад
vlallex
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Olya21
Ольга 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$100
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