Помощник контент-менеджера (новостной портал)

Уважаемые фрилансеры! Требуется контент-менеджер для заполнения сайта новостями. Только копипаст. Никакой рерайт и исправление ошибок не требуется. В день нужно будет добавлять примерно 75 новостей. Админка очень простая, так что работы на 2-3 часа ...
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От вас требуется размещать новости в количестве 45 штук в день. Простой копипаст. Оклад 1000 рублей в месяц.
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