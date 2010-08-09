Требуются контент менеджеры (кино тематика)

Трубется: -наполнение группы сайтов контентом -редактирование -добавление новостей -распознавание текстов из pdf и djvu и добавление на страницы сайтов -первичная настройка сайта под СЕО(теги, титлы, содержание), сео настройка текстов Оплата: по договоренности Работа по договору с плановым выполнением объемов работ. Объем ...
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Здравствуйте,
требуются контент менеджеры со знанием иностранного языка (на проф уровне желательно, но не обязательно), для работы в кино тематике.
Принимаем на должность контент менеджера по следующим языкам:
Английский
Испанский
Французский
Немецкий
Если вы обладаете базовыми знаниями одного из языков, вы нам подходите!
От вас будет требоваться поиск кино информации и добавление её в нашу админ панель, пожалуйста отписывайте ниже, с каким языком вы можете работать!
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