Требуются контент менеджеры (кино тематика)

Здравствуйте,

требуются контент менеджеры со знанием иностранного языка (на проф уровне желательно, но не обязательно), для работы в кино тематике.

Принимаем на должность контент менеджера по следующим языкам:

Английский

Испанский

Французский

Немецкий

Если вы обладаете базовыми знаниями одного из языков, вы нам подходите!

От вас будет требоваться поиск кино информации и добавление её в нашу админ панель, пожалуйста отписывайте ниже, с каким языком вы можете работать!