Мы делаем проект под условным названием "энциклопедия" (по одной

довольно необычной для энциклопедии теме). Нам нужны люди

которые подскажут нам, про что именно лучше написать в каждой статье и

помогут найти источники интересной информации.

Дано: список тем статей.

Задача: по каждой теме найти источники исходной информации, дать

советы про что писать.

От вас требуется:

-много всего знать (о современном мире)

-уметь искать информацию в интернете

(превосходный второй навык компенсирует первый )

Оплата: 10 руб./тема на испытательном сроке, в несколько раз больше – если вы приняты.

Если готовы попробовать – пишите мне.