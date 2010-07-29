Удаленный верстальщик/контент-менеджер

От вас требуется размещать новости в количестве 45 штук в день. Простой копипаст. Оклад 1000 рублей в месяц.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
От нас идут статьи, надо размещать их на сайте. Требуются минимальные знания html, обязательно умение обрабатывать изображения и возможность оперативно работать.
Оплата сначала будет за каждый материал, а потом выйдем на фиксированный объем
обязательно наличие скайпа с возможностью говорить голосом.
пишите возможности, потребности
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