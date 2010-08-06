Трубется: -наполнение группы сайтов контентом -редактирование -добавление новостей -распознавание текстов из pdf и djvu и добавление на страницы сайтов -первичная настройка сайта под СЕО(теги, титлы, содержание), сео настройка текстов Оплата: по договоренности Работа по договору с плановым выполнением объемов работ. Объем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В компанию, занимающуюся созданием и поддержкой интернет-магазинов на базе движка Борнет Оптима, нужен контент-менеджер.
Требования:
- знание хтмл
- минимальные навыки в обработке фото
- доступность в аське\почте в течение дня (не непрерывно, конечно, но большую часть времени)
- соблюдение проектных сроков
- внимательность
Примерный состав работ:
- работа по проектам создания новых магазинов: создание каталога, размещение описаний и фото (описания или копи-паст, или составление из того, что есть в сети, в уникальных случаях - умение написать 2-3 предложения про товар самому, например, описать букет), заполнение разделов сайта
- работа по поддержке существующих магазинов: замена цен, добавление\удаление позиций, мониторинг цен по торговым площадкам, сверки цен и т.д. в общем рутинные повторяющиеся операции.
Оплата сдельная.
Знание борнета - не обязательно, научим. Практически непрерывный поток проектов - гарантируем :)
Нужен ответственный подход и качественное исполнение, без халтуры
Способ оплаты - предпочтительно яндекс-деньги, возможно веб-мани.
В заявке также просьба указывать ваши примерные расценки за 1 описание (поскольку проекты - основной заработок), например, такое:
http://uranshop.ru/good20.html
http://zsh.ru/show_good.php?idtov=34
Понятно, что в каждом конкретном случае условия оговариваются отдельно, но хоть примерно иметь представление хочется.
UPD: учитывайте, пожалуйста, что в борнете описание товаров надо выкладывать с кодом хтмл, иначе все сбивается в одну строку и никакое форматирование не сохраняется. Имеено поэтому знание хтмл поставили на первое место
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