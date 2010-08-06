Контент-менеджер в библиотеку

Наполнение сайтовЗакрыт33 заявки1179 просмотров
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Размещение книг в библиотеки.

Работа copy/paste. Размещение 1 пост - 1 глава книги.

Ни картинок, ни верстки. Скопировали текст, вставили, выбрали категорию(название книги) - готово.

Предпочтение будет отдано исполнителю с самой низкой оплатой.

13 лет назад
jim_nyc
Сергей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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