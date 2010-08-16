Требуеться контент менеджер

Мы делаем проект под условным названием "энциклопедия" (по одной довольно необычной для энциклопедии теме). Нам нужны люди которые подскажут нам, про что именно лучше написать в каждой статье и помогут найти источники интересной информации. Дано: список тем статей. Задача: по ...