Требуеться контент менеджер

Трубется: -наполнение группы сайтов контентом -редактирование -добавление новостей -распознавание текстов из pdf и djvu и добавление на страницы сайтов -первичная настройка сайта под СЕО(теги, титлы, содержание), сео настройка текстов Оплата: по договоренности Работа по договору с плановым выполнением объемов работ. Объем ...
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Требуеться на постоянную работу или по проектно контент менеджер со знанием html. Обязательно местонахождение в Киеве
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