Нужен контент-менеджер гений, для сайта (сервис СМС рассылок). Оставляйте заявки обязательно с примерами работ. Шаблонные заявки будут игнорироваться.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Иногда нужен разнорабочий, поискать информацию, собрать статистику, подобавлять посты на форуме и т.д.
Конкретно сейчас нужно будет залить файлы на файловый обменник и создать темы с ссылками на форуме. Оформить все по примеру. (Не спам)
Укажите вашу цену за час работы в интернете.
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