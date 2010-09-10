Контент-менеджер

В команду требуется серьёзные люди что надо будет делать ? Да абсолютно всё что связано с информацией на сайте(Добавлять новые материалы, рерайтить сушествующие) В команде уже есть СЕО оптимизатор, Дизайнер, Верстальшик, Программист - Работая снами вы получите ...