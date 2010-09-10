Контент-менеджер

$1000
Наполнение сайтовЗакрыт28 заявок564 просмотра
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Иногда нужен разнорабочий, поискать информацию, собрать статистику, подобавлять посты на форуме и т.д.

Конкретно сейчас нужно будет залить файлы на файловый обменник и создать темы с ссылками на форуме. Оформить все по примеру. (Не спам)

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13 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
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