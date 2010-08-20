Требуется WEB-мастер для удаленной работы по сайтам. Любого возраста и пола, нахождение в любой части мира, быть адекватным в работе, разбираться в вопросах сайтостроительства и копирайтинга. Обязанности - создание контента, интернет маркетинг, обратная связь с клиентами, связь ...
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Здравствуйте!
На постоянную работу ищем контент-менеджера. График работы свободный и удаленный - в любое время суток 2 раза в неделю. Требования к кандидатам: грамотность! (знание русского и украинского языков), ответственность, внимательность, аккуратность, приветствуется творческий подход и юмор )
Основная часть работы - постинг и рерайт - надо будет проводить для нескольких сайтов:
1) магазин матрасов: язык русский
5 отзывов о товарах писать на сайте раз в неделю (пока нейтральные отзывы, позже поищем базу откуда их брать)
10 небольших постов/ответов со ссылками на сайт - пиар по тематическим форумам и блогам раз в неделю
1 новая статья/рерайт на сайт раз в неделю - сами находите, даете ссылку на утверждение, дальше рерайт и размещаете через админку на сайте
2 тематические новости/рерайт на сайте раз в неделю - сами находите, даете ссылку на утверждение, дальше рерайт и размещаете через админку на сайте
2) секс шоп: язык украинский
по 10 отзывов о товарах 2 раза в неделю (есть откуда брать отзывы на русском и немецком - переводить программой-переводчиком, что непонятно можно выбрасывать)
10 небольших постов/ответов со ссылками на сайт - пиар по тематическим форумам и блогам раз в неделю
1 новая статья/рерайт на сайт раз в неделю
2 тематические новости/рерайт раз в неделю
3) секс шоп: язык русский
10 небольших постов/ответов со ссылками на сайт - пиар по тематическим форумам и блогам раз в неделю
1 новая статья/рерайт на сайт раз в неделю
позже добавятся отзывы и новости - пока нет
Итого примерно на 5 часов работы в неделю.
У нас есть программа - довольно неплохо сама синонимизирует текст - облегчает работу рерайтера.
Возможны другие задания для контент-менеджера за ОТДЕЛЬНУЮ плату.
Позже планируются работы по другим сайтам - по покеру, фильтрам для воды, еще несколько интернет-магазинов и порталов... Пока в стоимость их не учитывайте.
Ждем ваших предложений с ценами
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