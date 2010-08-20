Здравствуйте!

На постоянную работу ищем контент-менеджера. График работы свободный и удаленный - в любое время суток 2 раза в неделю. Требования к кандидатам: грамотность! (знание русского и украинского языков), ответственность, внимательность, аккуратность, приветствуется творческий подход и юмор )

Основная часть работы - постинг и рерайт - надо будет проводить для нескольких сайтов:

1) магазин матрасов: язык русский

5 отзывов о товарах писать на сайте раз в неделю (пока нейтральные отзывы, позже поищем базу откуда их брать)

10 небольших постов/ответов со ссылками на сайт - пиар по тематическим форумам и блогам раз в неделю

1 новая статья/рерайт на сайт раз в неделю - сами находите, даете ссылку на утверждение, дальше рерайт и размещаете через админку на сайте

2 тематические новости/рерайт на сайте раз в неделю - сами находите, даете ссылку на утверждение, дальше рерайт и размещаете через админку на сайте

2) секс шоп: язык украинский

по 10 отзывов о товарах 2 раза в неделю (есть откуда брать отзывы на русском и немецком - переводить программой-переводчиком, что непонятно можно выбрасывать)

10 небольших постов/ответов со ссылками на сайт - пиар по тематическим форумам и блогам раз в неделю

1 новая статья/рерайт на сайт раз в неделю

2 тематические новости/рерайт раз в неделю

3) секс шоп: язык русский

10 небольших постов/ответов со ссылками на сайт - пиар по тематическим форумам и блогам раз в неделю

1 новая статья/рерайт на сайт раз в неделю

позже добавятся отзывы и новости - пока нет

Итого примерно на 5 часов работы в неделю.

У нас есть программа - довольно неплохо сама синонимизирует текст - облегчает работу рерайтера.

Возможны другие задания для контент-менеджера за ОТДЕЛЬНУЮ плату.

Позже планируются работы по другим сайтам - по покеру, фильтрам для воды, еще несколько интернет-магазинов и порталов... Пока в стоимость их не учитывайте.

Ждем ваших предложений с ценами