WEB-мастер

Наполнение сайтовЗакрыт17 заявок395 просмотров
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Требуется WEB-мастер для удаленной работы по сайтам.

Любого возраста и пола, нахождение в любой части мира, быть адекватным в работе, разбираться в вопросах сайтостроительства и копирайтинга.

Обязанности - создание контента, интернет маркетинг, обратная связь с клиентами, связь с копирайтерами и т.д..

13 лет назад
va-office
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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