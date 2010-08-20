Требуется WEB-мастер для удаленной работы по сайтам.

Любого возраста и пола, нахождение в любой части мира, быть адекватным в работе, разбираться в вопросах сайтостроительства и копирайтинга.

Обязанности - создание контента, интернет маркетинг, обратная связь с клиентами, связь с копирайтерами и т.д..