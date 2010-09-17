Редактор сайта

Наполнение сайтовЗакрыт27 заявок614 просмотров
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Требуется редактор сайта для работы на постоянной основе. Требования:

- аккуратность

- обязательность

- инициативность - умение работать самостоятельно

- умение хорошо писать

- понимание SEO

- присутствие в инете в рабочее время

- контактный телефон для экстренной связи

Основные задачи по сайту:

- наполнение разделов каталога - копирайт и рерайт

- обнаружение и исправление ошибок на сайте

- размещение новостей

- seo-копирайтинг

Загрузка планируется 6-8 часов в день. Еженедельные отчеты и оплата.

Пишите желаемую оплату и вопросы.

13 лет назад
denvor
Денис 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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