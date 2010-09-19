Ведущий (копирайтер-рерайтер) для 4-х eng блогов

Есть блоги с темами от кофеварок до детских колясок. Нужно писать для них тексты (рерайтинг из разных источников, копирайтинг тут вряд ли получится), вставлять их в блог (обычно wordpress) с картинками.

В неделю нужно писать по 3-4 поста в каждый блог - т.е. суммарно 12-16 постов в неделю по всем блогам. Обязателен очень хороший английский.

Пишите в предложениях сразу стоимость за 1000 знаков с учетом самостоятельного добавления на сайт.

P.S. Просьба цену писать с учетом долгосрочного постоянного сотрудничества.