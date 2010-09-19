Ведущий (копирайтер-рерайтер) для 4-х eng блогов

Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок327 просмотров
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Есть блоги с темами от кофеварок до детских колясок. Нужно писать для них тексты (рерайтинг из разных источников, копирайтинг тут вряд ли получится), вставлять их в блог (обычно wordpress) с картинками.

В неделю нужно писать по 3-4 поста в каждый блог - т.е. суммарно 12-16 постов в неделю по всем блогам. Обязателен очень хороший английский.

Пишите в предложениях сразу стоимость за 1000 знаков с учетом самостоятельного добавления на сайт.

P.S. Просьба цену писать с учетом долгосрочного постоянного сотрудничества.

13 лет назад
yamayki
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
alla2300
30 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$3
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