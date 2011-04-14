В сеть интернет-магазинов на удаленную работу требуется контент-менеджер.

Обязанности:написание текстов различной тематики по заданию, редактирование товаров в интернет-магазине, минимальная обработка фотографий в Фотошопе.Наличие Skypy и безлимитного интернета со скоростью приемлемой для разговора (при отсутствии работающего скайпа, микрофона и тп просьба не обращаться).

Обязательное условие - присутствие на связи в течение рабочего дня на связи с 9.00-18.00 по

московскому времени. Опыт аналогичной работы не менее 6 месяцев.Требования:женщина, неполное высшее образование , высшее образование, желательно гуманитарное. Условия:График работы: пн-пт, 9.00-18.00 (кроме праздничных дней).

Оплата: 5000 руб. в месяц. (webmoney, перевод на пластиковую карту Сбербанка).

В переписку не вступаем, просьба сразу звонить.

Skype: hr-phoenix