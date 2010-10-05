Контент менеджер/переписка

В сеть интернет-магазинов на удаленную работу требуется контент-менеджер. Обязанности:написание текстов различной тематики по заданию, редактирование товаров в интернет-магазине, минимальная обработка фотографий в Фотошопе.Наличие Skypy и безлимитного интернета со скоростью приемлемой для разговора (при отсутствии работающего ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Английский язык для ведения переписки, контент менеджмент. Можно для студента или совместителя (креатива мало)
Указывайте желаемую зп за месяц из расчета 3-4 часа в день 5 дней в неделю.
Без указания суммы общаться не буду.
Всем Доброго времени суток и приятного дня !!!!
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