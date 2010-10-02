Контент-менеджер в Интернет-СМИ

В сеть интернет-магазинов на удаленную работу требуется контент-менеджер. Обязанности:написание текстов различной тематики по заданию, редактирование товаров в интернет-магазине, минимальная обработка фотографий в Фотошопе.Наличие Skypy и безлимитного интернета со скоростью приемлемой для разговора (при отсутствии работающего ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Молодому автомобильному Интернет-изданию требуются контент-менеджеры на постоянную работу.
Мы рады будем видеть у себя в коллективе активного, коммуникабельного, целеустремленного, позитивного и умеющего располагать к себе людей и строить долгосрочные отношения человека. От успешного кандидата мы ждем наличия опыта работы и огромного желания развиваться в интересном для него проекте. В свою очередь мы предложим такому кандидату большие возможности как материального, так и карьерного, и личностного роста.
Должностные обязанности:
* публикация на сайте готовых материалов: тест-драйвов, статей, новостей, пресс-релизов и др.;
* подготовка изображений к публикации по стандартам Издания;
* участие в работе над внешним видом и контентом сайта;
* формулирование идей по улучшению дизайна и контента сайта;
* наполнение и поддержание каталога в актуальном состоянии;
* ведение деловой переписки;
* выполнение плана публикаций;
Обязательные условия:
* опыт работы в аналогичной должности;
* владение HTML, CSS;
* знание автомобилей и любовь к ним;
* знание приложений MS Office (Excel‚ Word‚ Power Point);
* знание приложения Adobe Photoshop или аналогичного;
* грамотная устная и письменная речь;
* умение находить необходимую информацию в Инернет;
* знание английского языка не ниже Pre-Intermediate.
Дополнительными плюсами будут:
* опыт работы в Online-издании с автомобильной тематикой;
* понимание специфики работы Интернет-СМИ;
* владение PHP и/или Perl;
* владение основами верстки Wiki;
* владение Javascript;
* знание принципов работы поисковых систем;
* знание приложения Adobe Illustrator или аналогичного.
Условия:
* фиксированный оклад + премии оговариваются с успешным кандидатом;
* испытательный срок до 3-х месяцев;
* работа в офисе или на дому по договоренности;
* график работы – строго 11:00-15:45 ч., пятидневная рабочая неделя.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется менеджер для наполнения базы данных каталога интернет-магазина детских товаров. Отработка строго не менее 40 позиций в день. Обязанности: поиск картинок и описаний товаров в интернете, выкладка их на сайт по инструкции. Оплата 1000 товаров/2000руб., любым ...Наполнение сайтов50 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Поиск и анализ конкурентов. Составление коммерческих предложений. Отправка и получение факсов, телефонные переговоры с партнерами и клиентами, консультации. Хорошее знание компьютера, оргтехники, World, Excel, Internet, желательно Outlook, Ventafax. Предложение только для Беларуси!Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно ставить на сайт анонсы мероприятий для СМИ (15-30 в день). постановка на сайт вакансий (5-15 в день). Оплата: 5 руб. постановка 1 анонса или вакансии. Требования: внимательность, оперативность, грамотность.Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Так. Вобщем что нам нужно, а нужно нам чтобы человек совершал следующие телодвижения: 1. Искал свежие музыкальные треки каждый день по категориям: Electro, Drum, Hard, House, Trance 2. Копировал себе все это на компьютер 3. Накладывал обложку на файлы ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть блоги с темами от кофеварок до детских колясок. Нужно писать для них тексты (рерайтинг из разных источников, копирайтинг тут вряд ли получится), вставлять их в блог (обычно wordpress) с картинками. В неделю нужно писать по ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется редактор сайта для работы на постоянной основе. Требования: - аккуратность - обязательность - инициативность - умение работать самостоятельно - умение хорошо писать - понимание SEO - присутствие в инете в рабочее время - контактный телефон для экстренной связи Основные задачи по сайту: - ...Наполнение сайтов27 заявокЗакрыт13 лет назад
Для наших проектов требуется контент менеджер. Чем необходимо будет заниматься: – Подбор, обработка картинок и текстов для интернет-магазина – Верстка новых позиций по готовым хтмл шаблонам – Коррективы хтмл сайтов по ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
Всем привет если у вас есть опыт контентщика или публикатора объявлений, эта работа для вас. Приглашаем тех у кого есть опыт и желание работать, основная задача это грамотная ручная публикация объявлений на доски, базы досок нет, ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется контент менеджер, знающий битрикс для доработки проекта. подробное ТЗ вышлю. Бюджет 1000 руб. Готов обсуждать все тонкости работы.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад