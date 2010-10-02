Контент-менеджер в Интернет-СМИ

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Молодому автомобильному Интернет-изданию требуются контент-менеджеры на постоянную работу.

Мы рады будем видеть у себя в коллективе активного, коммуникабельного, целеустремленного, позитивного и умеющего располагать к себе людей и строить долгосрочные отношения человека. От успешного кандидата мы ждем наличия опыта работы и огромного желания развиваться в интересном для него проекте. В свою очередь мы предложим такому кандидату большие возможности как материального, так и карьерного, и личностного роста.

Должностные обязанности:

* публикация на сайте готовых материалов: тест-драйвов, статей, новостей, пресс-релизов и др.;

* подготовка изображений к публикации по стандартам Издания;

* участие в работе над внешним видом и контентом сайта;

* формулирование идей по улучшению дизайна и контента сайта;

* наполнение и поддержание каталога в актуальном состоянии;

* ведение деловой переписки;

* выполнение плана публикаций;

Обязательные условия:

* опыт работы в аналогичной должности;

* владение HTML, CSS;

* знание автомобилей и любовь к ним;

* знание приложений MS Office (Excel‚ Word‚ Power Point);

* знание приложения Adobe Photoshop или аналогичного;

* грамотная устная и письменная речь;

* умение находить необходимую информацию в Инернет;

* знание английского языка не ниже Pre-Intermediate.

Дополнительными плюсами будут:

* опыт работы в Online-издании с автомобильной тематикой;

* понимание специфики работы Интернет-СМИ;

* владение PHP и/или Perl;

* владение основами верстки Wiki;

* владение Javascript;

* знание принципов работы поисковых систем;

* знание приложения Adobe Illustrator или аналогичного.

Условия:

* фиксированный оклад + премии оговариваются с успешным кандидатом;

* испытательный срок до 3-х месяцев;

* работа в офисе или на дому по договоренности;

* график работы – строго 11:00-15:45 ч., пятидневная рабочая неделя.

13 лет назад
lynxo
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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