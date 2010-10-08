Контент-менеджер

Так. Вобщем что нам нужно, а нужно нам чтобы человек совершал следующие телодвижения: 1. Искал свежие музыкальные треки каждый день по категориям: Electro, Drum, Hard, House, Trance 2. Копировал себе все это на компьютер 3. Накладывал обложку на файлы ...