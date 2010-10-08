Требуется контент - менеджер Обязанности: - Наполнение интернет сайта информацией (тематика: ремонт - авто - софт - железо) - Описание компьютерного оборудования, компьютерных программ, программы для мобильных устройств, ремонт автомобилей, ремонт и строительство жилища Требования: - Внимательность - Ответственность - Коммуникабельность Особые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется Контент-менеджер на постоянную работу для поддержания контента на сайте
Требования:
-отличное знание русского языка
-умение работать в excel
-хорошая обучаемость
Условия работы:
Неполный рабочий день
Гибкий график
- Похожие заказы
- $500Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт11 лет назад
В сеть интернет-магазинов на удаленную работу требуется контент-менеджер. Обязанности:написание текстов различной тематики по заданию, редактирование товаров в интернет-магазине, минимальная обработка фотографий в Фотошопе.Наличие Skypy и безлимитного интернета со скоростью приемлемой для разговора (при отсутствии работающего ...Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется менеджер для наполнения базы данных каталога интернет-магазина детских товаров. Отработка строго не менее 40 позиций в день. Обязанности: поиск картинок и описаний товаров в интернете, выкладка их на сайт по инструкции. Оплата 1000 товаров/2000руб., любым ...Наполнение сайтов50 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Поиск и анализ конкурентов. Составление коммерческих предложений. Отправка и получение факсов, телефонные переговоры с партнерами и клиентами, консультации. Хорошее знание компьютера, оргтехники, World, Excel, Internet, желательно Outlook, Ventafax. Предложение только для Беларуси!Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
Английский язык для ведения переписки, контент менеджмент. Можно для студента или совместителя (креатива мало) Указывайте желаемую зп за месяц из расчета 3-4 часа в день 5 дней в неделю. Без указания суммы общаться не буду. Всем Доброго времени ...Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт13 лет назад
Молодому автомобильному Интернет-изданию требуются контент-менеджеры на постоянную работу. Мы рады будем видеть у себя в коллективе активного, коммуникабельного, целеустремленного, позитивного и умеющего располагать к себе людей и строить долгосрочные отношения человека. От успешного кандидата мы ждем ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно ставить на сайт анонсы мероприятий для СМИ (15-30 в день). постановка на сайт вакансий (5-15 в день). Оплата: 5 руб. постановка 1 анонса или вакансии. Требования: внимательность, оперативность, грамотность.Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Так. Вобщем что нам нужно, а нужно нам чтобы человек совершал следующие телодвижения: 1. Искал свежие музыкальные треки каждый день по категориям: Electro, Drum, Hard, House, Trance 2. Копировал себе все это на компьютер 3. Накладывал обложку на файлы ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть блоги с темами от кофеварок до детских колясок. Нужно писать для них тексты (рерайтинг из разных источников, копирайтинг тут вряд ли получится), вставлять их в блог (обычно wordpress) с картинками. В неделю нужно писать по ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется редактор сайта для работы на постоянной основе. Требования: - аккуратность - обязательность - инициативность - умение работать самостоятельно - умение хорошо писать - понимание SEO - присутствие в инете в рабочее время - контактный телефон для экстренной связи Основные задачи по сайту: - ...Наполнение сайтов27 заявокЗакрыт13 лет назад