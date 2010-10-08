Контент-менеджер

$250
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Требуется Контент-менеджер на постоянную работу для поддержания контента на сайте

Требования:

-отличное знание русского языка

-умение работать в excel

-хорошая обучаемость

Условия работы:

Неполный рабочий день

Гибкий график

13 лет назад
Ducat
Антон 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Aleksa86
37 летРоссия
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Была
12 лет назад
13 лет назад
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