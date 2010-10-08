Контент-менеджер для длительного сотрудничества

Требуется контент - менеджер Обязанности: - Наполнение интернет сайта информацией (тематика: ремонт - авто - софт - железо) - Описание компьютерного оборудования, компьютерных программ, программы для мобильных устройств, ремонт автомобилей, ремонт и строительство жилища Требования: - Внимательность - Ответственность - Коммуникабельность Особые ...
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Доброго дня дорогие фрилансеры! На данный момент я в поисках человека, который будет искать описание для товаров бытовой техники. Товары будут обновляться и соответственно новые нужно будет тоже описывать, то есть работы на длительный срок.
Суть работы: я отдаю екселевский файлик со списком товаров и столбцами характеристик. Нужно в кратчайший срок вернуть мне его заполненным. Сфера работы: бытовая техника. На данный момент в магазине около 3 тысяч товаров, из них только 700 описаны. Требуется описание остальных и далее описание по мере наполнения магазина.
От вас:
1. Время которые вы проводите в онлайне
2. Цена на 100 товаров (характеристик у каждого разное количество, у телевизоров например из 13, у стиралок 9 )
3. Срок заполнения 100 товаров
4. Как принимаете оплату
ПыСы все заявки скрыты от других пользователей. Прошу писать только сюда!
Я выбираю несколько кандидатов и даю тестовое задание. заполнить 5 разных товаров. По результатам проверки выбираю человека с которым мы дальше будем работать
В дальнейшем потребуется так же написание статей с ключевыми словами для размещения магазина в каталогах
Готова ознакомиться с вашими предложениями :)
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