Контент-менеджер для длительного сотрудничества

Доброго дня дорогие фрилансеры! На данный момент я в поисках человека, который будет искать описание для товаров бытовой техники. Товары будут обновляться и соответственно новые нужно будет тоже описывать, то есть работы на длительный срок.

Суть работы: я отдаю екселевский файлик со списком товаров и столбцами характеристик. Нужно в кратчайший срок вернуть мне его заполненным. Сфера работы: бытовая техника. На данный момент в магазине около 3 тысяч товаров, из них только 700 описаны. Требуется описание остальных и далее описание по мере наполнения магазина.

От вас:

1. Время которые вы проводите в онлайне

2. Цена на 100 товаров (характеристик у каждого разное количество, у телевизоров например из 13, у стиралок 9 )

3. Срок заполнения 100 товаров

4. Как принимаете оплату

ПыСы все заявки скрыты от других пользователей. Прошу писать только сюда!

Я выбираю несколько кандидатов и даю тестовое задание. заполнить 5 разных товаров. По результатам проверки выбираю человека с которым мы дальше будем работать

В дальнейшем потребуется так же написание статей с ключевыми словами для размещения магазина в каталогах

Готова ознакомиться с вашими предложениями :)