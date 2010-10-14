Рерайтер на сайт по земельной тематике

Требуется контент-менеждер на сайт по земельной тематике на постоянную работу. Человек должен разбираться в земельных вопросах, иметь юридическое образование по земельному праву или в этой сфере. Немаловажный критерий – грамотность.

Условия: выбирать, рерайтить и размещать на сайте 12 новостей в день по земле, 5 дней в неделю. А также консультировать о вопросам, поступающим от пользователей сайта(консультации краткие, но тут и требуется юр.образование).

Оплата 10 тыс/мес, фиксированная