baskinBREST

Александр baskinBREST

 
39 летБеларусь/Брест
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Создание интернет-магазинов от всей души

Создаю "под ключ" интернет-магазины на CMS Opencart. Есть множество премиум-дизайнов. Наполнение магазина товарами - по договоренности, при условии предоставления прайса в заданном формате.

OpenCart
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 7 дней
#2196
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 7 дней
#4405