Сотрудник для управления поисковой системой в UA

Требуется контент - менеджер Обязанности: - Наполнение интернет сайта информацией (тематика: ремонт - авто - софт - железо) - Описание компьютерного оборудования, компьютерных программ, программы для мобильных устройств, ремонт автомобилей, ремонт и строительство жилища Требования: - Внимательность - Ответственность - Коммуникабельность Особые ...
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Обязанности:
- обслуживание сайта поисковой системы;
- работа с редакторами поисковой системы(найм, поручения);
- налаживание контактов с конрагентами
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