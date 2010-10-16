Интернет-порталу на постоянную работу (удаленно) требуется контент-менеджер для наполнения одного из разделов (сайта) портала.

Необходимые знания:

- joomla (так как сайт находится на joomla и надо знать основы, чтобы его наполнять);

- знание html (на сайте стоит редактор, но иногда есть необходимость править материал руками);

- графический редактор (на уровне умения обрезать картинку и изменение расширения материала).

Обязанности:

- формирование разделов и категорий;

- наполнение сайта готовым материалом;

- отслеживание комментариев;

- поиск материалов в интернете (по требованию;

- поиск и обработка картинок (по требованию);

- поиск идей по наполнению сайта;

- ведение периодической рассылки.

Так как раздел (сайт) детской тематике, предпочтения отдается женщине.