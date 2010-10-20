Нужен контент менеджер для сайта

$500
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Приглашаем контент менеджера \ специалиста по работе с WEB в отдел ИТ.

Мы предлагаем работать в приятном, здоровом коллективе нацеленном на результат и самореализацию. Мы всегда заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Помогаем и требуем обучаться для постоянного саморазвития.

Состав работы:

наполнение сайта контентом (pnevmomash.com);

написание и редактирование статей по нашим материалам и самостоятельно;

оптимизация контента на сайте для поисковых систем;

заполнение каталога для сайта;

размещение статей на чужих площадках;

продвижение сайта белыми методами;

анализ результатов;

регулярная отчетность;

Требования к соискателю:

порядочность;

грамотность и умение писать статьи;

желание работать, учиться и развиваться;

знание основ html или желание изучить;

английский — перевод статей;

уверенное пользование ПК;

умение работать с большими объемами информации;

образование высшее \ незаконченное высшее;

возраст 18-26 лет (не строго)

Мы предлагаем:

должность контент-менеджера \ специалиста по работе с WEB в отдел информационных технологий;

карьерный, профессиональный и финансовый рост;

гибкий рабочий день;

удаленную работу с взаимодействием через Skype и электронную почту;

официальное трудоустройство;

долгосрочное сотрудничество;

работу в хорошем коллективе;

интересную активную работу;

внимательное отношение к сотрудникам;

возможны поездки на съезды дилеров в различные города России для участия;

испытательный срок и размер оплаты труда обсуждаются с кандидатом на собеседовании;

Перспектива развития:

ведение направления продвижение сайтов группы компаний \ внешних заказчиков;

Творчество и увлечения споротом не воспрещаются. Целеустремленность и харизматичность тоже приветствуются.

Частичная занятость, удаленная работа

К заявке обязательно прикладывайте:

-резюме

-заполненную анкету(во вложении)

-образцы ваших статей

13 лет назад
vadikm
Вадим 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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