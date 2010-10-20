Нужен контент менеджер для сайта

Обязанности: - обслуживание сайта поисковой системы; - работа с редакторами поисковой системы(найм, поручения); - налаживание контактов с конрагентами
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Приглашаем контент менеджера \ специалиста по работе с WEB в отдел ИТ.
Мы предлагаем работать в приятном, здоровом коллективе нацеленном на результат и самореализацию. Мы всегда заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Помогаем и требуем обучаться для постоянного саморазвития.
Состав работы:
наполнение сайта контентом (pnevmomash.com);
написание и редактирование статей по нашим материалам и самостоятельно;
оптимизация контента на сайте для поисковых систем;
заполнение каталога для сайта;
размещение статей на чужих площадках;
продвижение сайта белыми методами;
анализ результатов;
регулярная отчетность;
Требования к соискателю:
порядочность;
грамотность и умение писать статьи;
желание работать, учиться и развиваться;
знание основ html или желание изучить;
английский — перевод статей;
уверенное пользование ПК;
умение работать с большими объемами информации;
образование высшее \ незаконченное высшее;
возраст 18-26 лет (не строго)
Мы предлагаем:
должность контент-менеджера \ специалиста по работе с WEB в отдел информационных технологий;
карьерный, профессиональный и финансовый рост;
гибкий рабочий день;
удаленную работу с взаимодействием через Skype и электронную почту;
официальное трудоустройство;
долгосрочное сотрудничество;
работу в хорошем коллективе;
интересную активную работу;
внимательное отношение к сотрудникам;
возможны поездки на съезды дилеров в различные города России для участия;
испытательный срок и размер оплаты труда обсуждаются с кандидатом на собеседовании;
Перспектива развития:
ведение направления продвижение сайтов группы компаний \ внешних заказчиков;
Творчество и увлечения споротом не воспрещаются. Целеустремленность и харизматичность тоже приветствуются.
Частичная занятость, удаленная работа
К заявке обязательно прикладывайте:
-резюме
-заполненную анкету(во вложении)
-образцы ваших статей
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