Ищем контент-менеджера

Наполнение сайтовЗакрыт19 заявок436 просмотров
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Требуется специалист для развития ресурсов различных тематик. В обязанности будет входить предложение тем для новых материалов.

Работа на постоянной основе, обеспечим постоянную занятость.

Тематики ресурсов:

- стоматология,

- салоны красоты,

- курсы ин.языков,

- весовое оборудование,

- строительная техника,

- бытовая техника и др.

13 лет назад
katerina_metko
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
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