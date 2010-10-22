Ищем контент-менеджера

Нужен толковый рубрикатор для сайта www.maxi.by. Основная идея такая: Есть каталог компаний, которые предлагают товары и услуги. И есть товары и услуги относящиеся к определенным компаниям. Заходя в компании мы можем найти товары, и соответственно попав ...