Контент-менеджер по тематике IT в офис

Здравствуйте, уважаемые профессионалы!

В Киеве планируется запуск нового магазина компьютерной техники с амбициозными планами. Вместе с офлайн-магазином будет открываться также и интернет-магазин, для запуска которого среди прочих нужен контент-менеджер.

Контент-менеджер должен по роду службы понимать вектор развития компании и стиль мышления руководителя, поэтому работа возможна исключительно в офисе (г. Киев). Предполагается, что сотрудник будет контролировать весь материал, попадающий на сайт, частично писать его, частично передавать задания на написание имеющимся в штате копирайтерам.

Помимо стандартных описаний товаров на сайте планируется сделать ликбез-портал, поэтому познания в IT все же необходимы.

Месячный оклад - $650.

Предлагаю поступить так. Если вас заинтересовало предложение, оставляйте свои заявки со ссылками на портфолио, чтобы я мог убедиться в вашей грамотности. Затем пообщаемся виртуально, и, наконец, лично.