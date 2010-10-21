Журналисты, редакторы, копирайтеры

Наполнение сайтовЗакрыт46 заявок815 просмотров
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Требуются хорошо пишущие журналисты, редактора, копирайтеры для работы в интернет-магазине товаров народного потребления (темы: освещение, интерьер, текстиль, кухня, дача и др.)

Задача: писать небольшие емкие рекламные тексты (2-3 предложения каждый) по товарам

Работы много!

Оплата сдельная!

Просьба в заявках давать ссылки на портфолио.

Для тех, у кого нет портфолио, предусмотрено маленькое тестовое задание.

13 лет назад
sensation
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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