1) Настройка веб сервера. php5 mysql 5 2) Настройка smtp pop3 3) Фаервола 4) Установка веб панели. 5) Резевное копирования данных. Настройка удаленная.
Установка и настройка Wordpress + перевод шаблона
Снова здравствуйте!
Суть:
- необходимо установить движок Wordpress и настроить его дня корректной работы (установить требуемые плагины, например "Ушки", "Антиспам", "Форму обратной связи" и прочие)
- нужно перевести шаблон, кроме этого его еще нужно немного модифицировать - убрать кое-что лишнее (галерею Flickr например и прочее) и встроить кое-что нужное (плагины, баннеры, фавикон); необходимо убрать блок ссылок внизу шаблона (шаблон бесплатный,не варезный).
Срок:
1 день + 1 день на внесение доработок.
От вас:
- опыт работы с Wordpress
- отсутствие привычки исчезать
- исполнительность
Оплата:
$30 - если всё успеваете сделать в срок.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад
В настоящее время создается сайт радиостанции. Нужен человек который сможет настроить трансляцию радио в онлайне. В предложении укажите цены и сроки исполнения.Настройка сервера/ПО10 заявокЗакрыт16 лет назад
ДЛЯ начала нужно будет настроить сервер новый что на hetzner ещё не могу заказать. Хотелось бы перенести все на новый сервер. Там панель , VNC и т.п . Сервер на ...Настройка сервера/ПО12 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть сервер стоит он на площадки на нем 2003 windows server нам необходимо сделать из него веб сервер и настороит его для коректной работы Лецензии нет :( сейчас у нас стоит 2003 ...Настройка сервера/ПО8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $35Настройка сервера/ПО19 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется помощь в настройки Mosets Tree версия х.хх для Джустины 1.2.0 Планируется сделать сайт с кулинарными рецептами и ресторанами, из всех комопнентов нашел мострии или соби2 Компоненты есть, но пока ...Настройка сервера/ПО1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Приветствую! Необходимо сделать следующее: 1. Установить и настроить icecast + ices и все необходимые плагины для вещания интернет-радио и выхода диджеев в эфир. 2. Сделать два канала ...Завершен16 лет назад
Перенести сайт с ucoza на *.ru домен p.s. сменить домен. хостинг остаётся на ucoz пишите ценуЗавершен16 лет назад
Необходимо перенести сайт с ucoz на платный хостинг, новости можно без сохранения URL, главное сохранить их привязку по категориям (на сайте использованы почти все модули предлагаемые ucozОМ), а форум можно без привязки сообщений ...Закрыт16 лет назад
Задача такая: есть сервер freeBSD, php4, mysql и тп. Под php4 там несколко сайтов крутятся. На днях поставили туда же пхп5 под еще одним апачем. Под данной конфигурацией будет работать еще один сайт - он ...Завершен16 лет назад