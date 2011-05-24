Установка и настройка Wordpress + перевод шаблона

Снова здравствуйте!

Суть:

- необходимо установить движок Wordpress и настроить его дня корректной работы (установить требуемые плагины, например "Ушки", "Антиспам", "Форму обратной связи" и прочие)

- нужно перевести шаблон, кроме этого его еще нужно немного модифицировать - убрать кое-что лишнее (галерею Flickr например и прочее) и встроить кое-что нужное (плагины, баннеры, фавикон); необходимо убрать блок ссылок внизу шаблона (шаблон бесплатный,не варезный).

Срок:

1 день + 1 день на внесение доработок.

От вас:

- опыт работы с Wordpress

- отсутствие привычки исчезать

- исполнительность

Оплата:

$30 - если всё успеваете сделать в срок.