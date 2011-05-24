Установка и настройка Wordpress + перевод шаблона

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен14 заявок324 просмотра

Снова здравствуйте!

Суть:

- необходимо установить движок Wordpress и настроить его дня корректной работы (установить требуемые плагины, например "Ушки", "Антиспам", "Форму обратной связи" и прочие)

- нужно перевести шаблон, кроме этого его еще нужно немного модифицировать - убрать кое-что лишнее (галерею Flickr например и прочее) и встроить кое-что нужное (плагины, баннеры, фавикон); необходимо убрать блок ссылок внизу шаблона (шаблон бесплатный,не варезный).

Срок:

1 день + 1 день на внесение доработок.

От вас:

- опыт работы с Wordpress

- отсутствие привычки исчезать

- исполнительность

Оплата:

$30 - если всё успеваете сделать в срок.

WordPress
16 лет назад
Dagaseo
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ksbomj
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$30
2 дня
Всё было сделано отлично! На возникающие вопросы отвечал оперативно. В общем во многом помог)
Все прошло хорошо

Заявки фрилансеров

ksbomj
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад