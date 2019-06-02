1) Настройка веб сервера. php5 mysql 5 2) Настройка smtp pop3 3) Фаервола 4) Установка веб панели. 5) Резевное копирования данных. Настройка удаленная.
Настройка ПО для трансляции радио онлайн
В настоящее время создается сайт радиостанции. Нужен человек который сможет настроить трансляцию радио в онлайне.
В предложении укажите цены и сроки исполнения.
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