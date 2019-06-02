Настройка ПО для трансляции радио онлайн

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт10 заявок228 просмотров

В настоящее время создается сайт радиостанции. Нужен человек который сможет настроить трансляцию радио в онлайне.

В предложении укажите цены и сроки исполнения.

16 лет назад
blackgold
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров