Донастроить сервер - сегодня.

Задача такая: есть сервер freeBSD, php4, mysql и тп. Под php4 там несколко сайтов крутятся. На днях поставили туда же пхп5 под еще одним апачем. Под данной конфигурацией будет работать еще один сайт - он работает только под пхп5. Нужно доустановить всё остальное необходимое чтобы сайт заработал. Вот список от програмера того что нужно (версии могут какие-то не совпадать):

curl

CURL support enabled

CURL Information libcurl/7.13.2 OpenSSL/0.9.7e zlib/1.2.3

dom

DOM/XML enabled

DOM/XML API Version 20031129

libxml Version 2.6.19

HTML Support enabled

XPath Support enabled

XPointer Support enabled

Schema Support enabled

RelaxNG Support enabled

exif

EXIF Support enabled

EXIF Version 1.4 $Id: exif.c,v 1.173.2.5 2006/04/10 18:23:24 helly Exp $

Supported EXIF Version 0220

Supported filetypes JPEG,TIFF

gd

GD Support enabled

GD Version bundled (2.0.28 compatible)

FreeType Support enabled

FreeType Linkage with freetype

FreeType Version 2.1.9

GIF Read Support enabled

GIF Create Support enabled

JPG Support enabled

PNG Support enabled

WBMP Support enabled

XBM Support enabled

iconv

iconv support enabled

iconv implementation glibc

iconv library version 1.10

Directive Local Value Master Value

iconv.input_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1

iconv.internal_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1

iconv.output_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1

mbstring

Multibyte Support enabled

Multibyte string engine libmbfl

Multibyte (japanese) regex support enabled

Multibyte regex (oniguruma) version 3.7.1

mysql

MySQL Support enabled

Active Persistent Links 0

Active Links 0

Client API version 4.1.20

MYSQL_MODULE_TYPE external

MYSQL_SOCKET /var/run/mysqld/mysqld.sock

MYSQL_INCLUDE -I/usr/include/mysql

MYSQL_LIBS -L/usr/lib -lmysqlclient

mysqli

MysqlI Support enabled

Client API library version 4.1.20

Client API header version 4.1.20

MYSQLI_SOCKET /var/run/mysqld/mysqld.sock

Directive Local Value Master Value

mysqli.default_host no value no value

mysqli.default_port 3306 3306

mysqli.default_pw no value no value

mysqli.default_socket no value no value

mysqli.default_user no value no value

mysqli.max_links Unlimited Unlimited

mysqli.reconnect Off Off

SimpleXML

Simplexml support enabled

Revision $Revision: 1.151.2.22 $

Schema support enabled

mysql не привязан к ээтому пхп никак? тогда сделать...

define('_dbhost', 'localhost');

define('_dbuname', 'root');

define('_dbpwd', '');

define('_dbname', 'maps');

такие реквизиты для базы понадобятся програмеру...

и phpmyadmin