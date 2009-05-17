Радио

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт8 заявок242 просмотра

Требуется установить и настроить сервер потокового вещания icecast2.... С деньгами туго, больше пока предложить не могу, жду предложений!

16 лет назад
qazwsx23
Киренко 
51 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров