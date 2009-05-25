Помочь с The Bat, настроить рассылку клиентам

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен3 заявки198 просмотров

Всем привет.

Нужна помощь за деньги.

Есть The Bat версия 4.0.28.3 с эл. адресами клиентов, нужно автоматизированно извлечь email адреса и настроить рассылку по этим адресам возможностями самого The Bat, любыми другими десктопными или серверными(на хостинге) приложениями.

С ув.

hischnick

16 лет назад
finexlab
Игорь 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

lamzaker
35 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Сделал все четко и профессионально, буду еще обращаться
Отличный заказчик. Заплатил сразу после выполнения задания. Всегда на связи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

lamzaker
35 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад