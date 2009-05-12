Требуется настройка сайта (Joomla) на хостинге

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт5 заявок194 просмотра

Требуется настройка сайта на хостинге http://hosting-rk.ru/

Сайт перенесен, но не работает, выдает пустую страницу. Необходимо найти причины и устранить их.

ПРошу не писать в ICQ

Joomla
16 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад