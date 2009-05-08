Необходимо на VPS(Debian 4.0, можно другую *NIX) установить windows с доступом через удаленный рабочий стол. Нужно запустить небольшую виндовую прогу, чтоб она работала круглосуточно, дома комп круглосуточно включенным без рестартов проблемно держать. примерно так: ...
Настройка proftpd.conf
Пару моментов по настройке конфига, аграничение по фтп и тд, минут на 10 работы, может и на 2 каму как :)
приму предложение в течении часа. писать в аську 459424475
обязательно указываем ценик
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