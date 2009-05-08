Настройка proftpd.conf

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Закрыт3 заявки177 просмотров

Пару моментов по настройке конфига, аграничение по фтп и тд, минут на 10 работы, может и на 2 каму как :)

приму предложение в течении часа. писать в аську 459424475

обязательно указываем ценик

16 лет назад
alex25_06
39 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров