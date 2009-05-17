Требуется импортировать базу phpbb3

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен7 заявок167 просмотров

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задача импортировать базу sql

SQL
16 лет назад
leotorchere
53 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

asdffdsa
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Отлично и быстро импортировал базу, помимо этого настроил стили. Очень доволен адекватностью и профессионализмом
Адекватный и грамотный заказчик, приятно было иметь дело.

Заявки фрилансеров

asdffdsa
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад