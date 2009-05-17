Нужно проверить как все работает и сделать небольшие настройки VM.
Настройка API (ASP.net)
Требуется настроить существующий сайт на работу с зарубежным аналогом через API. Для составления ТЗ мне необходимо понять, какая возможна степень взаимодействия. Описание доступа к интерфейсу имеется.
По запросу высылаю более подробную информацию.
Заявки фрилансеров
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