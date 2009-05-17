Настройка API (ASP.net)

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт5 заявок156 просмотров

Требуется настроить существующий сайт на работу с зарубежным аналогом через API. Для составления ТЗ мне необходимо понять, какая возможна степень взаимодействия. Описание доступа к интерфейсу имеется.

По запросу высылаю более подробную информацию.

ASP.NET
16 лет назад
bc
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров