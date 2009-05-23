Настроить Дле Скин

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен7 заявок159 просмотров

Необходимо настроить дле скин для коректного отображения в експлоурере. Сразу говорю за такую работу и деньги не большие. Поєтому скоре всего выберу того исполнителя который меньше всего попросит.

16 лет назад
frostpv
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад
$5
1 день
Что тут можно сказать, человек просто профи, то что люди делают день он сделал за по часа. Всем рекомендую этого исполнителя, и сам буду рад к нему еще обращаться. Обращайтесь и не пожалеете
Хороший заказчик, оплатил всё без проблем.

Заявки фрилансеров

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад